Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü
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Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta bir fabrikanın istinat duvarı çöktü, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çalışmalara başladı.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
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