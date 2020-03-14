Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü

6 saat önce

ESENYURT'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü, System.String[]
ESENYURT'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çalışma yaptı.


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:45 Kaynak: DHA
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