Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Esenyurt'ta fabrikanın istinat duvarı çöktü
6 saat önce
ESENYURT'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:45 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta bulunan bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.
Yunus Emre Mahallesi Avni Anıl Caddesi'ndeki bir fabrikanın istinat duvarının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
- İstanbul
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