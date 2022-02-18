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Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar - Son Dakika

Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar

18.02.2022 13:33
Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar

ESENYURT'ta, 4 saldırgan, işe gitmesini bekledikleri bir kişiye sopa ve falçata ile saldırdı.

ESENYURT'ta, 4 saldırgan, işe gitmesini bekledikleri bir kişiye sopa ve falçata ile saldırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi marketten alışveriş yaptıktan sonra iş yerine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bekleyen yabancı uyruklu 4 kişiden 2'si ellerindeki sopalarla, işe giden adama saldırdı. Sopa ile vurduktan sonra falçata ile kafasından yaralayan saldırganlar, çevredekilerin araya girmesi ile motosiklete binip kaçtı. Kafasından yaralanan adam, caddedeki marketin sahibi olan Mahmut Yılmaz'ın yardımı ile çevredeki bir aile sağlığı merkezine gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan korkunç saldırı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"FALÇATA İLE KAFASINI KAZIMAYA ÇALIŞTI"

Yaşananlar anlatan Mahmut Yılmaz, "Bunlar 4 kişilerdi ancak ben diğer 2 kişiyi görmedim. Bunlardan biri su alıp, dışarıda beklemeye başladı. Ben şüphelendim, niye beklediğini sordum. 'İşe gideceğim, araba bekliyorum' dedi. Ben de aldırış etmedim. Saldırganlardan bir tanesi karşı tarafta bekliyordu. Yaralanan çocuk, işe gidecekti buradan bir şeyler aldı. İş yerinin kapısının önünde çocuğu yakaladılar. Çocuğa sopalarla çok kötü bir şekilde saldırdılar. Kolunu kırdılar. Kafasını falçata ile kesmeye çalıştılar. Falçata ile kafasını kazımaya çalıştı" dedi.

Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar
Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar
Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar
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Mahmut Yılmaz, alışveriş, Pazartesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta falçatalı dehşet; Kafasını kesmeye çalıştılar - Son Dakika


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