Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta feci kaza: 1 ağır yaralı
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Esenyurt'ta feci kaza: 1 ağır yaralı

52 dakika önce

Esenyurt'ta yokuş aşağıya seyreden bir aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince işe gitmek için kaldırımda yürüyen 49 yaşındaki işçi Rıfat Şenay'a çarparak ağır yaraladı.

Esenyurt'ta feci kaza: 1 ağır yaralı, System.String[]
Esenyurt'ta yokuş aşağıya seyreden bir aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince işe gitmek için kaldırımda yürüyen 49 yaşındaki işçi Rıfat Şenay'a çarparak ağır yaraladı. Araç sürücüsü dakikalarca Şenay'ın başından ayrılmadı. Olay, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi'nde bulunan Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 BZ 2635 plakalı aracın sürücüsü Haydar Y., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma doğru çıktı. Otomobil işe gitmek üzere kaldırımda yürüyen 49 yaşındaki Rıfat Şenay'a çarptı. Önce inşaat koruma demirlerine sıkışan Şenay, ardından birkaç metre ileri savruldu. Kazanın sesini duyan Şenay'ın arkadaşları yardıma koşup polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kolundan, belinden ve başından ağır yaralanan temizlik işçisi olduğu öğrenilen Şenay kısa sürede gelen ambulans ile yakınlardaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve devriye ekipleri kazayla ilgili rapor tuttu. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ÇARPTIĞI ADAMI BIRAKMADI, HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN TAKSİ DURDURDU
Kaza sonrası büyük bir şoka giren sürücü Haydar Y. ambulans beklerken yoldan geçen bir ticari taksiyi durdurdu. Taksiye taşınırken Şenay'ın zarar görebileceğini düşünen vatandaşlar bu isteklerinden Haydar Y.'yi vazgeçirdi. Ağır yaralanan adam için iş arkadaşı üzerindeki gömleğini çıkarıp koluna sarıp tampon yaptı. Haydar Y., Şenay'ın ayakkabılarını da alarak ambulansa koydu. Şenay'ın hastanedeki tedavisi devam ederken olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
(Murat Delice/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Zafer Mahallesi, İşçi, Esenyurt, Güncel
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