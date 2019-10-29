Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta feci kaza: 1 ağır yaralı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta feci kaza: 1 ağır yaralı

Esenyurt'ta feci kaza: 1 ağır yaralı

48 dakika önce

Esenyurt'ta cadde üzerinde bir trafik ışıklarında bir kadına çarpan araç metrelerce öteye savurdu.

Esenyurt'ta feci kaza: 1 ağır yaralı, System.String[]

Esenyurt'ta cadde üzerinde bir trafik ışıklarında bir kadına çarpan araç metrelerce öteye savurdu. Yaşanan kaza anı kameraya yansırken durumu ağır kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yayalar için yanan kırmızı ışıkta beklemediği ileri sürüldü.

Olay, Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayalar için ışık yanmadan karşıya geçmeye çalışan 20'li yaşlarda bir kadına 34 PD 2319 plakalı araç çarparak metrelerce öteye savurdu. Çarpmanın etkisi ile kadın ağır yaralanırken 34 PD 2319 plakalı araca da arkadan gelen araçlar duramayarak çarptı. Olay yerinde bilinci kapalı şekilde yatan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kaza yerine gelen ambulans kadını hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili incelemelere başlarken kadının üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Öte yandan kadının yayalar için yanan kırmızı ışıkta beklemediği ileri sürüldü.

Yaşanan kaza anı ise uzakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kadına aracın çarpmasından hemen sonra süreklendiği görülüyor.

(İHA)

Esenyurt, Ardıçlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:56 Kaynak: İHA
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