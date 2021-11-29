Son dakika haberleri: Esenyurt'ta feci kaza

Son dakika haberler... Esenyurt'ta feci kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun üzerinden kamyon geçti Ezilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ'ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı.

Esenyurt'ta feci kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun üzerinden kamyon geçti Ezilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi İSTANBUL - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuk İSKİ'ye ait kamyonun altında kalarak yaralandı. Kamyonun üzerinden geçtiği çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki küçük çocuğu İSKİ' ye ait kamyon ezdi. Çocuğun ezildiğini gören civardaki vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Son Dakika

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!

Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun

Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı

Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!