Esenyurt'ta feci kaza kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta feci kaza kamerada
10.10.2020 12:22
Esenyurt, TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, arkadan gelen sürücü kazadan son anda refleksi ile kurtuldu.
Esenyurt
, TEM Otoyolu
'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, arkadan gelen sürücü kazadan son anda refleksi ile kurtuldu. Feci kaza, arkadan gelen otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, 29 Eylül'de TEM Otoyolu'nun Esenyurt gişeleri mevkiinde meydana geldi. Gişelere doğru gelen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Ardından Avcılar istikametinde giden araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
KAZADAN SON ANDA REFLEKSİ İLE KURTULDUYaşanan kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı kaydeden kameranın bulunduğu aracın sürücüsü ise refleksi sayesinde kendisini kurtarmayı başardı. Kazanın gerçekleştiği anlarda iki aracın, kendi seyrettiği şeride geçtiğini gören sürücü, son anda manevra yaparak kazadan kurtulabildi.
- İstanbul
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