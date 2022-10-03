Son dakika haberi: ESENYURT'TA FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: ESENYURT'TA FECİ KAZA KAMERADA

03.10.2022 14:24

Son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta freninin tutmadığı iddia edilen kamyon önce ağaca ardından da 4 otomobile çarptı.

ESENYURT'ta freninin tutmadığı iddia edilen kamyon önce ağaca ardından da 4 otomobile çarptı. Kamyon şoförü ile otomobillerden birindeki sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah 10.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Freninin tutmadığı iddia edilen 34 FNT 835 plakalı kamyon önce ağaca daha sonra da 4 otomobile çarptıktan sonra kaldırımda durdu. O sırada caddenin boş olması bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şüförü ile çarptığı otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Kazaya şahit olan Cenap Uca, "Bir kamyonetin yukarından geldiğini fark ettik. Çam ağacına çarptıktan sonra sola doğru kaydı. Eğer sola doğru kaymamış olsaydı büyük bir şiddetle burada bulunan insanlara çarpabilirdi. Yönünü değiştirdikten sonra park halindeki araçlara çarptı ve ondan sonra durabildi. Can kaybı yoktu. Araçlarda büyük maddi hasar vardı" dedi.

Kazayı gören İdris Coşkun ise "Kamyonun freni patlamış, ağacı çarparak sürüklemiş ve durmuş. Araçlara çarpmış, 2 tane de yaralı var" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ESENYURT'TA FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:21:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: ESENYURT'TA FECİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement