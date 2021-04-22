Son dakika... Esenyurt'ta feci kaza: Tamir etmek istediği TIR'ın altında kalarak can verdi - Son Dakika

Son dakika... Esenyurt'ta feci kaza: Tamir etmek istediği TIR'ın altında kalarak can verdi
22.04.2021 10:48
Son dakika haberleri... Haber: Ersan SAN / İSTANBUL DHA ESENYURT'ta 61 yaşındaki sürücü Atahac Vasılev, tamir etmek istediği TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi.
Haber: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA ESENYURT'ta 61 yaşındaki sürücü Atahac Vasılev, tamir etmek istediği TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza, sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, TIR sürücüsü Atahac Vasılev (61) tamir etmek için TIR'ın altına girdi. Bilinmeyen bir nedenle TIR bir anda hareket etti. Sürücü Atahac Vasılev de yaklaşık 50 metre TIR'ın altında sürüklendi. Olay gören çevredeki vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koştu. Ağır yaralanan TIR sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelerine başladı. Bir görgü tanığı da "Gördük burada aracını tamir ediyordu. Araç bir anda kaydı sürüklenerek oraya kadar gitti"
(Fotoğraf)
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