Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi

09.03.2022 08:34

Esenyurt'ta yaşanan olayda köprüden bağlantı yoluna atlayan Rojad Yürek, üzerinden 5 aracın geçmesi sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi. Olay yerine gelen ekipler Yürek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Rojad Yürek, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden TEM Otoyolu bağlantı yoluna atladı. Bu sırada seyir halindeki 5 araç duramayarak Yürek'e çarpıp, üzerinden geçti.

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Yürek, araçların çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Rojad Yürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri, Yürek'in atladığı Balıkyolu Köprüsü'nde ve yolda uzun süre çalışma yaptı.

Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti

TRAFİK OLUŞTU

Polis ekipleri ise yolda önlem alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu sırada TEM bağlantı yolunda araç kuyrukları oluştu. Yürek'in cenazesi incelemelerin ardından ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti

İFADELERİ ALINACAK

Öte yandan, Yürek'e çarpan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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TEM Otoyolu, Esenyurt, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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