Esenyurt'ta feci olay: Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

İSTANBUL - Esenyurt'ta 67 yaşındaki Nazlı Dere, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Eşinin cesedini bulan Hasan Dere'nin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağlarken polis olayın failini ve nedenini araştırıyor.

Olay, Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti. İddiaya göre, 67 yaşındaki Nazlı Dere eşinin evde olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir kişi tarafından boğazı kesik halde bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak kadının ailesini binadan uzaklaştırdı.

Eşi salonda boğazı kesik halde buldu

Olay sırasında Nazlı Dere'nin eşi Hasan Dere'nin oğlunu hastaneye götürdüğü öğrenildi. Hasan Dere eve gelip kapıyı açtığında salonda yerde uzanan eşinin bayıldığını sandı. Eşinin kanlar içinde kaldığını gören adamın feryadına çevredeki komşuları yetişti. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme gerçekleştirdi. Savcı da olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.

Yaşanan olayın oluş sebebi henüz belirlenemezken hırsızlık iddiasında bulunulduğu öğrenildi. Olay çok yönlü olarak polis tarafından inceleniyor. Yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.