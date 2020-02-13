Esenyurt'ta feci ölüm - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta feci ölüm - Son Dakika

Esenyurt'ta feci ölüm

6 saat önce

Esenyurt'ta cadde ortasında bir beton mikserinin altına atladığı iddia edilen adam feci şekilde hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta cadde ortasında bir beton mikserinin altına atladığı iddia edilen adam feci şekilde hayatını kaybetti. Adamın üzerinden kimlik çıkmazken olay sonrası gözyaşı döken sürücüyü yakınları teselli etti. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.


Olay, saat 11.50'de Örnek Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NK 5597 plakalı beton mikserinin sürücüsü Ahmet A. (35) yolda seyir halindeydi. Bu sırada kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan 30'lu yaşlardaki erkek şahıs beton mikserinin önüne atladı. Beton mikserinin ön ve arkadaki 2 tekeri adamın üzerinden geçti. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Savcılık talimatıyla hayatını kaybeden adam hastane morguna kaldırılırken sürücü ise gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise verdiği röportajda görgü tanıklarının ölen adamın mikserin önüne atladığını gördüklerini söyledi. Göz altına alınan ve gözyaşı döken sürücüyü ise yakınları teselli etti.


Bilerek yola atladı iddiası


Sürücü Ahmet A.'nın polise sözlü olarak verdiği ifadede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin aniden beton mikserinin altına atladığını söylediği öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu savcılık tarafından yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.


Olay anı güvenlik kamerasında


Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin caddede seyrettiği ve sonrasında ise adama çarptıktan sonra durduğu anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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