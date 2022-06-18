Misafirliğe gittiği evde 5'nci kattan zemine çakılan küçük çocuk öldü - Son Dakika
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Misafirliğe gittiği evde 5'nci kattan zemine çakılan küçük çocuk öldü

18.06.2022 09:36
Misafirliğe gittiği evde 5'nci kattan zemine çakılan küçük çocuk öldü

İstanbul Esenyurt'ta misafirlik için gittiği sitede arkadaşlarıyla oynarken apartmanın merdiven boşluğundaki camdan aşağıya bakan 4 yaşındaki Taha Salik, metrelercen yüksekten zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Saat 20.30 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'ndeki bir siteye ailesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Taha Salik, site bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada arkadaşlarından kaçarak binaya giren Taha Salik, 5'inci kattaki merdiven boşluğunda pencereden aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Küçük çocuğu yerde gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taha Salik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"MİSAFİRLİĞE GELEN AİLENİN ÇOCUĞU"

Yaşanan olayı anlatan site sakini Zeynep Yıldız, "Arkadaşlarıyla oyun oynarken apartmana kaçıyor. Yukarıya çıkıp camdan peşimden geliyor mu diye bakarken dengesini kaybedip düşmüş. Apartmandaki merdiven boşluğundaki camdan düşmüş. Buradayken nabzı yokmuş zaten, hastanede hayatını kaybetmiş. Buraya misafirliğe gelen bir ailenin çocuğu" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Misafirliğe gittiği evde 5'nci kattan zemine çakılan küçük çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Misafirliğe gittiği evde 5'nci kattan zemine çakılan küçük çocuk öldü - Son Dakika
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