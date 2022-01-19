Esenyurt'ta fırına gelen adam yardım kutularını çaldı, üstüne birde kasiyerden para aldı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir fırına gelen adam ortalığı birbirine kattı. Gelen müşterilerden para isteyip hakaret eden şahıs, kasiyerin kendisine para, ekmek, kola ve çay ikram edilmesiyle de yetinmeyip kasanın yanında duran yardım kutularını çaldı. Şahsın çayından bir yudum daha alıp yardım kutularını çaldığı o anlarsa anbean kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fırına gelen sarhoş adam ortalığı birbirine kattı. Yaklaşık 20 dakika kadar fırında kalan ve gelen müşterilerden para isteyip rahatsız eden şahıs bununla da kalmadı. Kasiyerin çay ikram ettiği şahıs, içecek dolabından üç adet kola alarak kasaya geldi. Fırın çalışanı bir süre daha ortalıkta dolaşarak insanlara rahatsızlık veren sarhoş adama para ve ekmem vererek göndermeye çalıştı. Kasiyerin şahsa verdiklerini poşetleyip arka tarafa gitmesini sarhoş adamsa ikram edilen çayından bir yudum daha alarak kasanın yanında duran yardım kutularını çaldı. Yaşanan o trajikomik hırsızlık anlarıysa fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

"Gitsin diye para bile verdim"

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan fırın çalışanı İsmet Erol, "Adam geldi buraya sarhoştu. Bir süre içeride dolaştı, gelen müşteriye hakaret etti. Müşteriler tepki gösterince bende gitmesi için ekmek ve para verdim. Dolaptan üç tane kola aldı, dükkan içinde yaklaşık 15 - 20 dakika dolaştı hatta çay ikram ettim bir türlü gitmedi. En son ise kasada duran yardım kutuları vardı. O kutuları da alarak kaçtı. Adam sarhoştu, pis bir insandı ben sadece gitsin diye para bile verdim. Etraf dağılmasın, dükkan zarar görmesin diye bir şey söylemedim adama. Yoksa ben kolundan tutar dışarıya atardım. Gerginlik olmasın istedim. Yardım kutularını çalmasaydı şikayetçi de olmayacaktım. Durum böyle olunca canım sıkıldı. Biz onu besliyoruz sanki" dedi. - İSTANBUL