Esenyurt'ta fırıncı ile müşterinin bayat ekmek kavgası 1 yaralı - Son Dakika

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Esenyurt'ta fırıncı ile müşterinin bayat ekmek kavgası 1 yaralı
6 saat önce
Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri İSTANBUL - Esenyurt'ta fırıncı ile müşterinin bayat ekmek kavgası 1 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:45 Kaynak: AA
Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri
İSTANBUL - Esenyurt'ta fırıncı ile müşterinin bayat ekmek kavgası 1 yaralı
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