ESENYURT'TA FIRINDA BAYAT EKMEK KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA FIRINDA BAYAT EKMEK KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA FIRINDA BAYAT EKMEK KAVGASI KAMERADA

15 dakika önce

Esenyurt'ta fırından aldığı ekmeğin bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncı arasında kavga çıktı.

ESENYURT'TA FIRINDA BAYAT EKMEK KAVGASI KAMERADA, System.String[]

Esenyurt'ta fırından aldığı ekmeğin bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş ile fırıncı arasında kavga çıktı. Kavgada müşteri bıçakla fırıncıyı yaralarken kavga anları ve vatandaşların ayırmaya çalışmaları kameraya yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 19.00'da Esenyurt'taki bir ekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor hocası Uğur Y. her zaman ekmek aldığı fırına geldi. Uğur Y., fırın sahibi Metin D.'nin verdiği ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek istedi. Uğur Y. ile Metin D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Uğur Y. fırına geldiği aracındaki bıçağı alarak, yine fırına girdi. Uğkur Y.'nin elindeki bıçağı gören diğer müşteriler araya girmek istedi. O sırada Uğur Y., Metin D.'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin D.'yi Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli Esenyurt Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına aldı. Metin D.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, kavga anları ve vatandaşların araya girmeye çalışması kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri


- İstanbul
Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:14 Kaynak: DHA
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