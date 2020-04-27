ESENYURT'TA FIRINLAR DENETLENDİ - Son Dakika

Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta fırınlara yönelik denetimler yapıldı. Fırın denetiminde market ürünü satan bazı fırınlar sahipleri de uyarıldı.

Esenyurtta zabıta ekipleri tarafından fırınlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde bazı fırınların market ve şarküteri ürünü sattığı tespit edildi. Ekipler fırın sahipleri uyarıda bulunarak 24 saat süre verdi.

9 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ

Denetlenen bir işyerinde ise sağlığa uygunluk koşullarına uyulmadığı, üretim yapılan bölümün yanı sıra pide ve ekmek satan görevlilerin maske, eldiven ve bone kullanmadıkları belirlendi. Bunun üzerine Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliğe aykırı çalışma nedeniyle işyerine toplam 9 bin 300 TL ceza kesildi.