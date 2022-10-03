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Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Ekin Caddesi'nde yokuş aşağı seyir halinde olan 34 FNT 835 plakalı kamyon, freninin boşalması üzerine Adile Naşit Bulvarı'nda dönüş yapmak isteyen ve park halindeki araçlara çarptı.

Kaynak: AA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta freni boşalan kamyon 4 araca çarptı - Son Dakika

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