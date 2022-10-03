Esenyurt'ta freni boşalan kamyon 4 araca çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta freni boşalan kamyon 4 araca çarptı

03.10.2022 13:46

Esenyurt'ta freni boşalan kamyonun 4 araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta freni boşalan kamyonun 4 araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Ekin Caddesi'nde yokuş aşağı seyir halinde olan 34 FNT 835 plakalı kamyon, freninin boşalması üzerine Adile Naşit Bulvarı'nda dönüş yapmak isteyen ve park halindeki araçlara çarptı.

Toplam 4 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyon, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olayda yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Caddede aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta freni boşalan kamyon 4 araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta freni boşalan kamyon 4 araca çarptı - Son Dakika
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