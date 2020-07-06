Esenyurt'ta garip olay güvenlik kamerasında - Son Dakika

Esenyurt'ta garip olay güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta bir adam evine girerken cüzdanını düşürdü.

Esenyurt'ta bir adam evine girerken cüzdanını düşürdü. Arkasından 30 saniye sonra gelen başka adam ise yerden aldığı cüzdan ile apartman önünde bir süre bekledikten sonra kayıplara karıştı. Cüzdanı kaybolan kişi, alan kişinin getirmesi için çağrıda bulundu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi 1933 sokakta yaşandı. Çocuğuyla eve gelen Yavuz Ürün içerisinde bin Türk Lirası, 50 dolar ve kimliklerinin olduğu cüzdanı kapı önünde düşürdü. İddiaya göre arkadan gelen başka bir adam ise 30 saniye sonra apartman önüne gelerek cüzdanı yerden aldı. Kapıda bir süre bekleyip cüzdanı inceleyip zillere basan adam daha sonra oradan ayrıldı. Aile konuyla ilgili emniyete de başvurdu. Eşinin cüzdanını alan adamın bir an önce getirmesini istediklerini belirten Rabia Ürün, "Eşim market dönüşü eve dönerken oluyor. Oyuncak arabaya eğiliyor yerden cüzdanı almak için. O sırada cüzdan düşüyor. Kamera kayıtlarına baktık 33 saniye sonra diğer kişi gelip cüzdanı alıyor. Eşimin üzerinde resmi olan şirket kartına bakıp zillere basıyor. Daha sonra adam gidiyor. Biz bayağı bir bekledik çevredeki kameralara da baktık araştırdık bulamadık. Ayağında terlik olmasından şüphelendik evinden çıkmış da geri dönecekmiş gibi adam. Buralarda olabilir diye çevredeki binalara da baktık ama bulamadık. Cüzdanda bin lira, 50 dolar ve bankamatik kartları vardı. Şikayetçi olduk akşam 9 10'a kadar bekledik. Buradan sesleniyorum inşallah merhamet ederler herkes bu dünyayı ve ahireti düşünsünler inşallah getirirler" dedi.


Olay anı güvenlik kamerasında


Yaşanan olay anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin başında, Yavuz Ürün'ün çocuğuyla apartman önünde belirlemesi cüzdanı düşürdükten sonra apartmana girmesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise yaklaşık 30 saniye sonra bir adamın gelip cüzdanı yerden alması apartman önüne gelip zillere basması ve cüzdana baktıktan sonra ayrılması görülüyor. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta garip olay güvenlik kamerasında - Son Dakika
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