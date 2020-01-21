Esenyurt'ta gasp dehşeti genç kızı bıçaklayarak gasp etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta gasp dehşeti genç kızı bıçaklayarak gasp etti - Son Dakika

Esenyurt'ta gasp dehşeti genç kızı bıçaklayarak gasp etti

6 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bir kişi, yolda yürüyen genç kadını apartmana kadar takip edip bıçakladıktan sonra gasp ederek kaçtı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir kişi, yolda yürüyen genç kadını apartmana kadar takip edip bıçakladıktan sonra gasp ederek kaçtı. Yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen Nesrin A.'yı (25) bir süre takip etti. Apartmana giren Nesrin A.'yı sırtından bıçaklayarak cep telefonu ile cüzdanını gasp eden şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Kanlar içinde kalarak yere yığılan genç kadını o halde görenler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Nesrin A.'yı, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak olay yerinde inceleme yaptı. Olayda kullanılan bıçak yerde bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 18 yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Mahalle sakini, Yukarıdaydık ses geldi, aşağı indik. Baktım kadın burada bağırıyor, kanlar içinde yatıyor. Galiba bir şahıs bıçaklayıp kaçmış, cüzdanı ile telefonunu alıp kaçmış. Polise ve ambulansa haber verdik. Kendisi Suriyeli. İşten eve geliyordu, galiba onu takip ediyordu. dedi.

Esenyurt'ta gasp dehşeti genç kızı bıçaklayarak gasp etti

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı
Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Ziraat Türkiye Kupası'nın "süper" takımı Kırklarelispor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:00:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta gasp dehşeti genç kızı bıçaklayarak gasp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]