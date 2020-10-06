Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı

ESENYURT'ta polis ekipleri 3 koldan geniş kapsamlı denetim başlattı.

Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı, System.String[]
ESENYURT'ta polis ekipleri 3 koldan geniş kapsamlı denetim başlattı. Araçlar, kafeler ve günlük kiralık daireler kontrol edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yunus polisleri, toplum destekli polis, narkotik timleri, trafik ekipleri gece boyunca 3 koldan geniş kapsamlı denetim başlattı. Ana güzergahlarda oluşturulan denetim noktalarında araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapıldı. Polis ekipleri denetimler kapsamında kimlik kontrolü yaparken narkotik köpeği 'Vişa' da kullanıldı. Ayrıca polis dronu ile denetimden kaçmaya çalışan sürücüler havadan tespit edildi. Ekipleri yoğun müşterinin olduğunu kafelere girerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Denetimlerin bir diğer adresi de büyük sitelerdi. Toplum destekli polis ekipleri site yöneticileriyle bir araya gelerek dairelerin günlük olarak kiralanıp kiralanmadığını kontrol etti.


- İstanbul
Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı
Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı
Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı
Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı
Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı
Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı

Esenyurt, İstanbul, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta gece boyunca asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

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