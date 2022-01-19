Esenyurt'ta gece vakti apartmana girmeye çalışan 5 şüpheli bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Esenyurt'ta gece saatlerinde 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli apartmana girmeye çalıştı. Bir süre binanın etrafında dolaşan şüpheliler, en son zile basıp kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 02: 30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın önüne gelen 5 şüpheli, önce apartmanın etrafında dolaştı. Daha sonra içlerinden birisi binanın giriş kapısına gelerek, kapı otomatiğini açmaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheliler, en son binadaki zillere basarak kaçtı. Gece saatlerinde yaşanan o anlar ise bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Apartmanda yaşayanlar, polis ve savcılığa şikayette bulunarak dilekçe verdi. Bina sakinlerinden Hatice Üstündağ, "Gece 02: 30'da gelip bizim zile bastılar. Bizi rahatsız ettiler. 10 dakika sonra tekrar bastılar. 5 kişiydiler. Aşağı insek başımıza bir şey gelecek. Korkuyoruz. Yaşlı insanlarız" dedi.

Gece vaktinde şahısların zile basıp gittiklerini söyleyen Münire Kılıç, "Gece 02.30 sıralarında 5 kişi geldi. 2 kişi köşede diğer 2 kişi apartmanın orada, diğeri ise binanın köşesinde bekliyordu. Dolaşıp geldiler. Tekrar zillere bastılar. Birisi çıksa boğacak mı, eşya mı alacak, içeri mi girecekler bunu da bilemiyoruz" diye konuştu. Evde çocuklarının olduğunu ve çok korktuklarını ifade eden İlknur Kılıç, "Bizim çocuklarımız var. Okula gidiyorlar. Sabah erken çıkıyoruz. Karanlıkta ne oldukları belli değil. Uyuşturucu satıcıları mı, hırsız mı, katil mi. Sonuçta her şey oluyor burada. Korkuyoruz biz bu durumdan. ve böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

GECE SAATLERİNDE 5 ŞÜPHELİNİN BİNA ÖNÜNE GELDİKLERİ O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saatlerinde bina önüne gelen 5 şüphelinin binaya girmeye çalıştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sokağa girip binanın önüne doğru geldiği, 2 kişinin bina önünde beklerken diğer şüphelilerin farklı yerlerde durdukları, daha sonra içlerinden birisinin bina kapısına gelerek otomatiği açmaya çalıştığı, başarılı olamayınca da zillere basarak kaçtıkları görüldü.

(Ensar Kıranlıoğlu/ İHA)