Esenyurt'ta Gecekondu Alev Alev Yandı
1 saat önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA Esenyurt
'ta, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın bitişikteki gecekondulara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Battalgazi
Mahallesi Küme Evleri'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda alevlerin yükseldiği yangın korku ve paniğe yol açtı. Bitişikteki gecekondu evlere sirayet etme ihtimaline karşı mahalleli evlerini boşatarak sokağa döküldü. Polis
ekipleri, yangına yakın duranları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:41 Kaynak: DHA
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