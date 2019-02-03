Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Gecekondu Alev Alev Yandı

Esenyurt'ta Gecekondu Alev Alev Yandı

1 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Esenyurt'ta Gecekondu Alev Alev Yandı, System.String[]
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın bitişikteki gecekondulara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Küme Evleri'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda alevlerin yükseldiği yangın korku ve paniğe yol açtı. Bitişikteki gecekondu evlere sirayet etme ihtimaline karşı mahalleli evlerini boşatarak sokağa döküldü. Polis ekipleri, yangına yakın duranları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:41 Kaynak: DHA

İtfaiye, Esenyurt, 3. Sayfa
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