Esenyurt'ta haraç vermeyen dönerciye ikinci saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta haraç vermeyen dönerciye ikinci saldırı

01.08.2022 09:20
Esenyurt'ta haraç vermeyen dönerciye ikinci saldırı

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde haraç vermediği için dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf, yine kurşunların hedefi oldu.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde haraç vermediği için dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf, yine kurşunların hedefi oldu. Gece saatlerinde motosiklet ile gelen iki saldırgan, 7 el ateş edip olay yerinden kaçtılar. Yaşananlar karşısında şok olan anne, "Bu kaçıncı illa ölmememiz mi? gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün gece 00: 30 sıralarında Esenyurt Büyükayazma caddesi üzerinde bulunan dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen iki saldırgan dönerciye 7 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar önce polise daha sonra iş yeri sahibine haber verdiler. Olay yerine gelen aile, daha öncede kurşunlanan iş yerlerini o halde görünce şok oldu. Kepengi delen kurşunlar dükkan içerisinde bulunan eşyalara zarar verdiği görüldü.

Önce iş yeri sonra oğlu vurulmuştu

Yaklaşık 20 gündür süre gelen olaylar zincirinde haraç vermedikleri iş yeri kurşunlanan ailenin geçtiğimiz günlerde oğulları da motosikletli saldırganların hedefi olmuştu. Bacağından vurulan oğullarının sağlık durumu iyiye giderken dün gece saatlerinde yine iş yerleri kurşunlandı. Önceki olaylarla ilgili 2 şahıs dün yakalanarak adliyeye sevk edilmiş 1'i tutuklanmıştı.

"Birimizin ölmesi mi gerekiyor?"

İş yeri sahibi kurşunlanan Melahat Ekincioğlu yaşadıklarını anlattı. Ekincioğlu," Biz eve gideli bir saat olmuştu. Komşum aradı, "Abla sizin dükkanı yine taradılar" dedi. Yine maskeli, motorlu iki şahıs. Daha önce dükkanı kurşunladılar, oğlumu vurdular şimdi tekrar dükkanı kurşunluyorlar. Bizim ne yapmamamız lazım?, illa birimizin ölmesi mi gerekiyor? Haberlerde çete çökertildi dediler kurtulduk dedik ancak fazla sevinmeyin dediler. Bu işin çözülmesini istiyorum" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta haraç vermeyen dönerciye ikinci saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta haraç vermeyen dönerciye ikinci saldırı - Son Dakika
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