ESENYURT'TA GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE AİLESİNDEN MASKESİZ HALAY - Son Dakika

ESENYURT'ta, gelin almak için geldikleri sokakta maskesiz halay çeken damat ve ailesi, polis ekiplerinin uyarılarıyla dağıldı. Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Küçükçekmece'de yapacakları nikah için gelini almaya giden bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çekip, konfeti patlatarak koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeye başladı. Tedbirlerin ihlal edildiğini çevredekiler, polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubu uyararak etkinliklerine son vermesini istedi. Polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen grup, gelini aldıktan sonra nikah yapacakları Küçükçekmece'ye doğru hareket etti. Polis ekipleri ise grubun taşkınlık yapma ihtimaline karşı ilçeden çıkana kadar konvoyu takip etti.