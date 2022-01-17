Üye Girişi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

17.01.2022 09:33

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kameradaİSTANBUL Esenyurt'ta yolda yürüyen bir kadın kapkaççıların hedefi oldu.

Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta yolda yürüyen bir kadın kapkaççıların hedefi oldu. Genç kadının çantasını kapıp suç ortağının kullandığı otomobile binen hırsız kaçarken, kadının kapkaç edildiği o anlarsa anbean güvenlik kamerası yansıdı. 7 ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen 4 kapkaççı kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'u mesken tutan kapkaç çetesi, bu kez yolda yürüyen bir kadını hedef aldı. Kadının çantasını kapıp kaçan hırsızlardan biri suç ortasının aracına binerek olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri ise daha önceden yedi ayrı kapkaç olayına karıştığı tespit edilen Ekrem Y., Metin Y., Emircan K. ve Demir Can K. isimli 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının kapkaççıların kurbanı olduğu o anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada
Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada

YORUMLAR
500

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada - Son Dakika


19 yıl önce kaybolan temizlik işçisi yasak aşk kurbanı çıkı 19 yıl önce kaybolan temizlik işçisi yasak aşk kurbanı çıkı         
10:02
Son dakika: Dilara Yıldız cinayetinde hakimlikten flaş karar! Telefonları incelenecek Son dakika: Dilara Yıldız cinayetinde hakimlikten flaş karar! Telefonları incelenecek         
09:59
Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti ayrıldı Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti ayrıldı         
09:55
Bu kadarı da pes! Almanya'da hırsızlar yolun 300 metre karesini çaldı götürdü Bu kadarı da pes! Almanya'da hırsızlar yolun 300 metre karesini çaldı götürdü         
09:44
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti         
07:31
İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin         
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı         
20:43
Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü         
20:21
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti         
20:19
Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir         
20:00
Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler         
18:36
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim         
16:54

Son Dakika Haberleri
09:57 AVM'ler yeniden dövizle kira almaya başladı
09:54 Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti ayrıldı
09:52 ''Aldatıldım'' itirafı gündem yaratmıştı! İrem Derici ve Cem Belevi barıştı mı?
09:44 Bu kadarı da pes! Almanya'da hırsızlar yolun 300 metre karesini çaldı götürdü
09:36 Meclis'te gündem yoğun! Emekli ve memur ek zammın onayı için bekliyor
09:34 Kaza sonrası çekici bekleyen talihsiz sürücü, yoldan geçen başka bir arabanın altında kaldı
09:31 Cinsel içerikli film yıldızından itiraf: Eğer bir erkek benimle güzel bir gece geçirmek istiyorsa, kapımı açmasını isterim
09:30 Survivor'da tedirgin eden kaza! Parkurdan kopan makara Hikmet'in kaşına isabet ediyor
09:29 İstismarlarını gizlemek için muhbir ağı kurdu! Lise müdürü mü, korku filmi yönetmeni mi?
09:24 Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten'in başı dertte! Tacizcisi yüzünden sokakta yürümeye korkuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 10:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement