ESENYURT'TA GENÇ KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYI KOMŞULARI ANLATTI - Son Dakika

Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'ta, Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile kavga ettikten sonra 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Sevcan Demir'in komşuları yaşananları anlattı. Apartman görevlisi kadın, "Balkondan küt diye bir ses geldi. Ben de çöp attılar zannettim. Bir şeyin düştüğünü gördüm. O anda baktım karanlıktan bir şey göremedim" dedi.

Olay, Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 831 Sokak'ta bulunan binanın 4. katında oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Kenan Danış ile gece saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma sonucu komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polise Sevcan Demir (23), şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre, yaklaşık 1 saat sonra ikili arasında tekrar tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan ikinci tartışmada Sevdan Demir, henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Demir'in tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Demir'in dini nikahlı eşi Kenan Danış ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"BİR ŞEYİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Apartman görevlisi kadın, "Dün gece mutfakta oturuyordum. Saat 22.30 sıralarıydı. Balkondan küt diye bir ses geldi. Ben de çöp attılar zannettim. Bir şeyin düştüğünü gördüm. O anda baktım karanlıktan bir şey göremedim. Sonra camı kapattım, arkasından ses geldi. Eşiymiş herhalde. Tekrardan baktığımda eşi yardım istiyordu. 'İlkyardım bilen var mı?' diye bağırdı. Ondan sonra ambulansı aradım ben. Ambulans geldi. Götürdüler" dedi.

"ELİNİ KADININ NEFES ALMASI İÇİN AĞZINA KOYMUŞTU"

Demir ve Danış'ın komşularından Hasan Gezek, "Ben geldiğimde kavga sesi duydum. Sonra polisi aradım. Kadına sormuşlar, herhangi bir şey var mı diye. Kadın da ailevi bir durumları olduğunu söylemiş. Normal karşılaşmışlar. Polis ekipleri de oradan gitmişler. Ondan sonra adam dışarı çıktı. 5 - 10 dakika oturmuş. Sonra adam içeri girmiş. İçeri girdikten sonra yine tartışma sesleri oldu. Bağrışma sesleri oldu. Sonra o ses kesildi. Kesildikten sonra biz komşuların bağrışmaları ile dışarı çıktık. Çıktığımda kadın burada aşağıda yatıyordu. Ben de koştum aşağıya, geldim panikle. Adam, kadının başındaydı. Elini, kadının nefes alması için ağzına koymuştu. Bu şekilde oldu. Bana ambulansı aramamı söyledi. 'Doktor yok mu?' diye bağırıyordu. Ambulans geldi, kadını aldı. Bayanın durumunu sordum. Az da olsa nefes aldığını söylediler" diye konuştu

Görüntü dökümü:

-Kadının düştüğü boşluktan apartmanın görüntüsü

-Apartman görevlisi kadın ile röp

-Hasan Gezek ile röp