Esenyurt'ta genç kızlar tacize uğradı, tacizciler mahalleliler tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta genç kızlar tacize uğradı, tacizciler mahalleliler tarafından bıçaklandı

04.05.2022 09:05

Esenyurt'ta mahallede yürüyen genç kızların tacize uğradığını gören mahalle sakinleri, tacizci şahısları bıçakladı. Sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırırken, bıçaklama eylemine karışanlar gözaltına alındı.

Dün gece saat 00.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde iddiaya göre 3 kişinin olduğu bir grup, yolda yürüyen genç kıza taciz girişiminde bulundu.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Bu durumu fark eden mahalleli başka bir grup, tacizde bulunan gruptaki 2 kişiyi bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahısları hastaneye kaldırdı. Emniyet ekipleri olaya karışan kişileri gözaltına alırken, olayla ilgili araştırmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Esenyurt, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta genç kızlar tacize uğradı, tacizciler mahalleliler tarafından bıçaklandı - Son Dakika


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