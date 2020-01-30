Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası - Son Dakika
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Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası

6 saat önce

Ersan SAN / ESENYURT'ta iki genç kıza taciz girişiminde bulundukları önü sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası, System.String[]

Ersan SAN/ ESENYURT'ta iki genç kıza taciz girişiminde bulundukları önü sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 16 ve 17 yaşında oldukları öğrenilen açık lise öğrencisi iki genç kız iddiaya göre minibüse binerek Halk Eğitim Merkezi'ne doğru yola çıktı. Kızlara minibüste R.R. (29) ve E.E. (19) isimli iki şüpheli tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Minibüsten inen kızları takip eden şüpheliler kızların ardından Esenyurt Halk Eğitim Merkezi'ne girdi. Burada da kızları takip etmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelileri fark eden özel güvenlik çalışanları duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. R.R. ve E.E. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kızlar ise ifadeleri alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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