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Esenyurt'ta genç milli boksörün şok ölümü

6 saat önce

Esenyurt'ta genç milli boksörün şok ölümü 6'ncı kattan atlayan milli boksör 2 gün verdiği mücadeleyi kaybettiİSTANBUL - Esenyurt'ta 19 yaşındaki milli boksör Mertcan Bekinsayan geçtiğimiz haftasonu bir binanın 6'ncı katından atlayarak intihar etti.

Esenyurt'ta genç milli boksörün şok ölümü

6'ncı kattan atlayan milli boksör 2 gün verdiği mücadeleyi kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 19 yaşındaki milli boksör Mertcan Bekinsayan geçtiğimiz haftasonu bir binanın 6'ncı katından atlayarak intihar etti. Babası da kendi gibi boksör olan Bekinsayan'ın ölümü yakınlarını yasa boğarken genç boksçu doğum gününden bir gün önce toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mertcan Bekinsayan arkadaşlarıyla gece saat 12.00 sıralarında bir evde eğleniyordu. Bekinsayan burada cama çıkarak 6'ncı kattan atladı. Babası Ramazan Bekinsayan gibi kendisinin de boksör olduğu öğrenilen genç, 2 gün yoğun bakımda kaldı. Genç çocuk, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan olay sonrası Bekinsayan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Acılı baba Ali Tıp Kurumu Morgu'nda duygularını ifade ederek, "İnsan her zaman evlatlarının yanında olsun baba oğul gibi değil arkadaş gibiydik. Hem boks hocası hem babasıydım. Beraber çok şey paylaştık. Dirençli ve güçlü olması elimden gelen her şeyi yaptım ki hatalara düşmesin sporcu kimliği ile dik dursun. Veliler maalesef 18 yaşından sonra çocuklara sahip çıkamıyor. Ben reşitim kimse bana karışamaz davası başlıyor. Ben elimden gelen her şeyi yaptım" dedi.

Doğum gününden bir gün önce toprağa verildi

Bekinsayan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Esenyurt Merkez Camisinde kılındı. Genç boksörün yarın ise doğum günü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Esenyurt'ta genç milli boksörün şok ölümü

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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