ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA GENCE 'NE BAKIYORSUN' DAYAĞI KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA

6 saat önce

Veysel TİMDU / Esenyurt'ta 3 kişi, bir genci onlarca kişinin ortasında tekme ve yumruklarla dövdü.

ESENYURT'TA GENCE

Veysel TİMDU/ Esenyurt'ta 3 kişi,  bir genci onlarca kişinin ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Mahallelinin araya girmesiyle 3 saldırgan kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis saldırganları yakaladı.

Esenyurt meydanında yaşanan olayda yüzde 80 şizofreni raporu bulunan 32 yaşındaki Gökhan Taş, iddiaya göre sokakta yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğradı. Şakir T., Emrah B. ve Selçuk Ö. adlı kişiler, kendi kendine konuşan gence "ne bakıyorsun" diye bağırdı. Şizofreni hastası Gökhan Taş ise "Size bakmadım, kendi kedime bazen konuşuyorum" dedi. 3 saldırgan buna rağmen Gökhan Taş'ı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti. Dayak yiyen hasta gencin yardımına çevredekiler yetişti. Mahalleli, saldırganları ayırdıktan sonra polise haber verdi. 3 saldırgan ise buradan kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 3 saldırganı yakaladı. 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin hasta genci, dövdüğü ve çevredekilerin araya girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

--------------

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Olay anı

-Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete getirilmesi


Gökhan Taş, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Erzurum'da dilenerek günde 500 lira kazanan kadın, 187 lira ceza aldı! Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor

Son Dakika Haberleri
17:58 Melikgazi'de koronavirüs tedbirleri
17:58 Bakan Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirleri ve depreme ilişkin çalışmaları değerlendirdi
17:58 Şarkışla'da Kovid -19'a karşı alınacak tedbirler anlatıldı
17:57 Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ehliyetsiz şoför hakim karşısında
17:57 Uludere'de öğrencilere 'koronavirüs' anlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:02:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA GENCE "NE BAKIYORSUN" DAYAĞI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]