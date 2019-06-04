Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın

9 dakika önce

ESENYURT'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın, System.String[]
ESENYURT'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.


- Bezgin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydos Ormanı'nda yangın Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:47:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]