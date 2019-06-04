ESENYURT'TA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
43 dakika önce
Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Esenyurt Selahattin Eyyübi
Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
- Bezgin
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