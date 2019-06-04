Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN
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ESENYURT'TA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN

43 dakika önce

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

ESENYURT'TA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN, System.String[]

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.


- Bezgin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
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