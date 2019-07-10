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Esenyurt'ta geri gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

26 dakika önce

Esenyurt'ta geri gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta geri manevra yapan cip önce park halindeki araçlara, ardından da binanın önündeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı.

Esenyurt, 3. Sayfa
Esenyurt'ta geri gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta geri manevra yapan cip önce park halindeki araçlara, ardından da binanın önündeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Kaza sırasında kaldırımdaki bir kadın ve iki çocuk aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 MK 128 plakalı araç sürücüsü sokaktaki park halindeki aracını çalıştırarak hareket etti. Geri manevra yapmaya çalışan sürücü, kaldırıma çıkarak önce park halindeki bir araca, ardından da doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Kaza anında bir kadın ve iki çocuk, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Doğalgaz kutusundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar görevlilere haber verdi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, sokağa gelen ekipler tedbir amaçlı doğalgazı kesti.
Yaşanan olayı gören vatandaşlar aracın geri geldiğini anlatarak, "Orada doğalgaz kutusu vardı ona vurdu. Bizde ekipleri çağırdık geldiler gazı kestiler. Aracın içindeki bir bayan biraz fenalaştı onu eve çıkardılar" dedi.
Kadın ve 2 çocuğun kazadan kurtulduğu anlar kamerada
Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, siyah renkli aracın geri manevra yaparak gelmesi bir kadın ve 2 çocuğun son anda kaçması aracın diğer 2 araca ve doğalgaz dağıtım kutusuna çarpması görülüyor. Görüntülerin devamında ise aracın içindekilerin panikle inmesi ve vatandaşların koşturması da görülüyor.
Esenyurt'ta geri gelen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
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