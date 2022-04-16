ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

16.04.2022 10:21

Kaza güvenlik kamerasına yansıdıErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, sürücüsünün geri geri gelerek park yerine yanaştırmak istediği oto yıkamacıdaki kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer'i ezdi.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, sürücüsünün geri geri gelerek park yerine yanaştırmak istediği oto yıkamacıdaki kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer'i ezdi. Kamyonun bir tekerinin üzerinden geçtiği Seçer'in vücudunda kırıklar oluştu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Nisan Pazartesi günü, saat 11.45 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıda yaşandı. Sürücüsünün geri geri gelerek park yerine yanaştırmak istediği kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer'e çarptı. Kamyon, yere düşen Seçer'in üzerinden geçti. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü durdu. Oto yıkamacıdakiler acılar içinde yerde yatan Seçer'in yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüsü ise daha sonra serbest bırakıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Seçer'in, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, kamyonun çarptığı Seçer'in yere düştüğü ve bir tekerinin Seçer'in üzerinden geçtiği görülüyor. Çevredekilerin seslenmesiyle şoförün kamyonu durdurduğu, bir köpeğin yerdeki yaralıya doğru koştuğu, çevredekilerin yaralıya yardım ettiği kameraya yansıyor.

ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI
ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI
ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI

YORUMLAR
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SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ MANEVRA YAPTIĞI KAMYONETİN ALTINDA KALAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONUN ALTINA GİRDİ SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI - Son Dakika
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