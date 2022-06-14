Esenyurt'ta geri gönderme merkezine teslim edilen göçmen sayısı 3 bin 921 oldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta geri gönderme merkezine teslim edilen göçmen sayısı 3 bin 921 oldu

14.06.2022 15:50
Esenyurt'ta geri gönderme merkezine teslim edilen göçmen sayısı 3 bin 921 oldu

İstanbul Valiliği, yılbaşından bu yana Esenyurt'tan geri gönderme merkezine teslim edilen toplam kaçak göçmen sayısının 3 bin 921 olduğu bildirdi.

İstanbul Valiliği, yılbaşından bu yana Esenyurt'tan geri gönderme merkezine teslim edilen toplam kaçak göçmen sayısının 3 bin 921 olduğu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Esenyurt'ta son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde, 464 Suriye, 116 Afganistan, 34 Pakistan ve farklı uyruklardan 391 olmak üzere, toplam 1005 kaçak göçmenin kolluk birimlerince sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği aktarıldı.

Esenyurt'ta 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilen kaçak göçmen sayısının 3 bin 921 olduğu bildirildi.

Yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan iş yerleri denetlendi

Esenyurt'ta yabancı uyruklu mükelleflere ait işyerlerinin tabela denetimleri kapsamında 920 işletmeye tabelalarını mevzuata uygun hale getirmeleri için tebligat yapıldığı belirtilen açıklamada, 853 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vergi mükellefiyeti kapsamında 6 Haziran'da diğer ilçelerden takviye edilen 278 vergi denetim personelinin katılımıyla, yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan toplam 2 bin 407 işyerinin denetlendiği aktarıldı.

Yapılan denetimlerde vergi mevzuatına aykırılık teşkil eden 51 işyeri ve sigortasız çalıştırılan 112 işçi hakkında 10 milyon 390 bin 731 lira idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kaçak göçmenlerin yakalanması, sınır dışı edilmeleri ve iş yerlerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca denetlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Esenyurt, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta geri gönderme merkezine teslim edilen göçmen sayısı 3 bin 921 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta geri gönderme merkezine teslim edilen göçmen sayısı 3 bin 921 oldu - Son Dakika
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