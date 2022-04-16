Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi - Son Dakika

Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sürücünün, geri manevra yaparak park yerine yanaştıracağı oto yıkamacıdaki kamyon, arkasında bekleyen adamı ezdi. Kamyonun bir tekeri şahsın üzerinden geçerken vücudunda kırıklar oluştu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 4 Nisan Pazartesi günü, saat 11.45 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıda gerçekleşti. Sürücüsünün park yerine geri manevra yaparak yanaştırmaya çalıştığı kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer'e çarptı. Seçer'in üzerinden geçen kamyon şoförü, çevredekileri vatandaşların uyarısıyla durdu. Oto yıkamacıda çalışanlar, acılar içinde yerde yatan Seçer'in yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis merkezinde ifadesi alınan sürücü ise serbest bırakıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Seçer'in, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yaşanan anlar işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonun geri geri giderken Seçer'e çarptığı ve bir tekerinin Seçer'in üzerinden geçtiği görüldü. Çevredekilerin vatandaşların uyarmasıyla şoförün kamyonu durdurduğu, bir köpeğin yerdeki yaralıya doğru koşarken çevredekilerin yaralıya yardım ettiği kamerayla yansıdı.