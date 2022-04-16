Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi

16.04.2022 12:18

Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi Esenyurt'ta bir sürücünün, geri manevra yaparak park yerine yanaştıracağı oto yıkamacıdaki kamyon, arkasında bekleyen adamı ezdi.

Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir sürücünün, geri manevra yaparak park yerine yanaştıracağı oto yıkamacıdaki kamyon, arkasında bekleyen adamı ezdi. Kamyonun bir tekeri şahsın üzerinden geçerken vücudunda kırıklar oluştu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 4 Nisan Pazartesi günü, saat 11.45 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıda gerçekleşti. Sürücüsünün park yerine geri manevra yaparak yanaştırmaya çalıştığı kamyon, arkasında bekleyen Sertaç Seçer'e çarptı. Seçer'in üzerinden geçen kamyon şoförü, çevredekileri vatandaşların uyarısıyla durdu. Oto yıkamacıda çalışanlar, acılar içinde yerde yatan Seçer'in yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis merkezinde ifadesi alınan sürücü ise serbest bırakıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Seçer'in, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yaşanan anlar işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonun geri geri giderken Seçer'e çarptığı ve bir tekerinin Seçer'in üzerinden geçtiği görüldü. Çevredekilerin vatandaşların uyarmasıyla şoförün kamyonu durdurduğu, bir köpeğin yerdeki yaralıya doğru koşarken çevredekilerin yaralıya yardım ettiği kamerayla yansıdı.

Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi
Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi
Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi

YORUMLAR
500
ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI ESENYURT'TA GERİ GİDEN KAMYONUN ALTINDA KALDI 5 yaşındaki Yusuf geri manevra yapan araçla duvarın arasında kaldı: Hastanede yaşamını yitirdi 5 yaşındaki Yusuf geri manevra yapan araçla duvarın arasında kaldı: Hastanede yaşamını yitirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:29 Önce boşandığı karısının aracına çarptı, sonra yakalayıp bıçakladı, en son kanlı halde sokakta sürükledi
12:24 Muhammet'in ölümüne neden olan alkollü sürücü, 5 yıl hapisle tahliye edildi! Acılı anne: Evladımın bedeli sadece 6 ay hapis mi?
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta feci kaza... Geri manevra yapan kamyon yayayı böyle ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement