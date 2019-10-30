Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi
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Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi

1 saat önce

Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yaklaşık 150 işçi taburcu edildi.

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Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yaklaşık 150 işçi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ekim'den bu yana ilçedeki bir plastik fabrikası çalışanı yaklaşık 100 kişi ile bir lojistik firması çalışanı yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurdu.

Acil servislerde tedavi altına alınan işçiler taburcu edildi.

İşçilere verilen yemek ve jöleli tatlılarla ilgili incelemeler sürüyor.

Esenyurt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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