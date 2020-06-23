Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar - Son Dakika
Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar
ESENYURT'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı.
ESENYURT'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
23.06.2020 22:18:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar - Son Dakika