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Esenyurt'ta görenleri şoke eden olay...İç çamaşırıyla sokakta böyle gezdi - Son Dakika

Esenyurt'ta görenleri şoke eden olay...İç çamaşırıyla sokakta böyle gezdi

19.02.2022 09:25

Esenyurt'ta görenleri şoke eden olay...İç çamaşırıyla sokakta böyle gezdi İç çamaşırıyla sokakta dolaşıp ilginç davranışlar bulunan adamı gören esnaf: "Bir an kamera şakası sandım" Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde bir vatandaş iç çamaşırıyla sokakta ilginç hareketler sergileyip...

Esenyurt'ta görenleri şoke eden olay...İç çamaşırıyla sokakta böyle gezdi

İç çamaşırıyla sokakta dolaşıp ilginç davranışlar bulunan adamı gören esnaf: "Bir an kamera şakası sandım"

İSTANBUL - Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde bir vatandaş iç çamaşırıyla sokakta ilginç hareketler sergileyip gözden kayboldu. İş yerinin güvenlik kamerasına bakan esnaf görüntüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Bir an kamera şakası sandım" dedi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir adam iç çamaşırıyla dolaşarak tek ayaküstünde sekip sokakta dolaştı. O sırada iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol eden bir esnaf yaşanan olayı görünce büyük şok yaşadı ve yaşananları kamera şakası sandı.

"Bir an kamera şakası sandım"

Olay hakkında konuşan esnaf Fırat Avşar, "Gece geç saatlerde fark ettim, kapıya çıktım belki bir sorunu vardır ama çıktığımda kaybolmuştu. Kendisi herhalde yabancı uyrukluydu. Görünce şaşırdım tabi ki. Çıplak bir adam, gece yarısı soğuk bir havada ne yapabilir ki? Bir an kamera şakası sandım, dans ediyordu ve sekiyordu etrafta. Buralı olsaydı böyle bir şey yapmazdı muhtemelen yabancıydı" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şahısın tek ayaküstün de sekerek sokağa gelmesi ardından şahısın yeniden sekerek ve ilginç hareketler sergileyerek kamera kadrajından çıkıp sokağı terk etmesi görülüyor.

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Esenyurt, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta görenleri şoke eden olay...İç çamaşırıyla sokakta böyle gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta görenleri şoke eden olay...İç çamaşırıyla sokakta böyle gezdi - Son Dakika
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