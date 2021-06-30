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Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar - Son Dakika

Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar

30.06.2021 09:19

Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar "Üzerimde silah var" diyerek 3 kadının olduğu eve girdi Esenyurt'ta alkollü olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve "üzerimde silah var" diyerek girdi.

Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar

"Üzerimde silah var" diyerek 3 kadının olduğu eve girdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta alkollü olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve "üzerimde silah var" diyerek girdi. Kadınlar, kendilerini kilitlediği odada polise haber verirken şahıs polislerin ikna etmesiyle evde çıkarılıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli şahıs sokak üzerindeki bir apartmana kovalandığını söyleyerek girdi. Apartman girişinde vatandaşlarla tartışan şahıs daha sonra 1'nci katta aralarında hamile bir kadınında bulunduğu 3 kadının bulunduğu eve kapıyı açık görünce daldı. Üzerinde silah olduğunu söyleyen adamı karşısında gören kadınlar kendisini balkonun bulunduğu odaya kilitleyerek yakınlarına ve polise haber verdi. Binanın önüne gelen polis bir süre şahısla konuşup ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı. Şahısın polis eşliğinde gözaltına alınarak polis merkezine oradan da adliyeye sevk edildi.

"Polisler geldi balkona tırmandılar"

Yaşananları anlatan çevredeki esnaflardan Doğukan Irmak, "Adam içeriye girmiş kadınlar varken. Polisler geldi balkona tırmandılar olmayınca itfaiyeyi de aradılar. Daha sonra adamı ikna edip kapıdan aldılar. Adam evde kadınları rehin almıştı. Yabancı uyrukluydu" dedi.

Olayın yaşandığı anda apartmanda olan Mısır uyruklu bir diğer şahıs ise, "Bir adam gördüm kapıda. Adam elini cebine koydu silah varmış gibi. Ama silahı yoktu. Adam sarhoştu. Sonra adam ilk açılan kapıdan içeriye girdi kadınların olduğu. Kapıyı kilitledi. Sonrada polis çağırdık adamı aldılar" diye konuştu.

Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar
Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar
Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar
Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar

Esenyurt, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta gündüz vakti korku dolu anlar - Son Dakika


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