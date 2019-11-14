Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

6 saat önce

ESENYURT'ta günlük ev kiralayarak fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı, System.String[]
ESENYURT'ta günlük ev kiralayarak fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İhbarlar üzerine polis ekipleri 27 Ekim'de Esenyurt'ta belirlenen 3 eve  baskın düzenledi.  Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 20 gram metamfetamin ele geçirildi, evde bulunan Engin K.(36) ve Şermin K.' (33) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, şüphelilerin günlük evler kiraladığına ilişkin belgeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Fuhuşa aracılık etmek' ve 'Yer ve imkan sağlamak' suçlarından işlem başlatıldı.

Ekipler daha sonra şüphelilerin belirlenen diğer günlük evlere de baskın düzenledi. Baskınlarda  Şenol B.(39), Mehmet Sait Y.(35), Burak C.(30), Kerem F.(49), Aslan D.(34), Aydın K.(46), Nigaro R.(30) ve Turhan K.'yı (47) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evlerde 4 dizüstü bilgisayar ile 11 cep telefonu bulundu.  Bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen Engin K. ve Şermin K. da çıkarıldıkları  mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- İstanbul
Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
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