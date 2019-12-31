Esenyurt'ta güvercin yakalamak isteyen çocuk, terastan düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta güvercin yakalamak isteyen çocuk, terastan düştü - Son Dakika

Esenyurt'ta güvercin yakalamak isteyen çocuk, terastan düştü

6 saat önce

Alper KORKMAZ/ Esenyurt'ta 4 katlı binanın terasında güvercin yakalamaya çalışan 15 yaşındaki çocuk düşerek ağır yaralandı.

Esenyurt'ta güvercin yakalamak isteyen çocuk, terastan düştü, System.String[]

Alper KORKMAZ/ Esenyurt'ta 4 katlı binanın terasında güvercin yakalamaya çalışan 15 yaşındaki çocuk düşerek ağır yaralandı.

Olay saat 15.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Efelik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Yunus Karçık, binanın terasında güvercin besliyordu. Kaçan bir kuşu yakalamak isteyen çocuk dengesini kaybetti. Bina önündeki ağacın dallarına çarpan Karçık, daha sonra park halindeki aracın üzerine düştü. Ağır yaralanan Karçık için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralan çocuğun yakınları ise gözyaşı döktü.


Osmangazi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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