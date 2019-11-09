Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Esenyurt Firüzköy Bulvarında alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün kırmıza ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı, System.String[]

Esenyurt Firüzköy Bulvarında alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün kırmıza ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobile çarptıktan sonra kaçmaya kalkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti.


Kaza, 02.30 sıralarında Esenyurt İlçesi Firüzköy Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Maksat Hudaynazarov yönetimindeki 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar idaresindeki 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı.


Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü Ali Çalpar, hamile eşi Suzan Çalpar, 1 yaşında çocuğu ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri Çalpar çiftinin 1 yaşındaki çocukları ise olaydan yaralanmadan kurtuldu.


Daha sonra olay yerinden kaçmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü Maksat Hudaynazarov çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan sürücünün alkollü olduğu ve aşırı hızdan dolayı refuje çarpıp diğer araca çarptığı iddia edildi.


Sürücü, Maksat Hudaynazarov polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 11:19:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]