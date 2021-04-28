Son dakika haberleri! ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU DEHŞETİ KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri! ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONU DEHŞETİ KAMERADA
28.04.2021 13:44
Edinilen son dakika haberine göre ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 4 araca ve elektrik direğine çarptı.
ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 4 araca ve elektrik direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza dün 18.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağıya ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon 4 araca, bir elektrik direğine ve ağaçlara çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Kaza şans eseri ölen yada yaralanan olmazken çevrede panik yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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