ESENYURT'TA HARAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ - Son Dakika

DARP EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLAMIŞLAROlayın ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri tespit edilen saldırganların daha önce de haraç istedikleri bir kişiyi darp ederek görüntüleri sosyal medyada yayınladıklarını belirledi. Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri çete oldukları öne sürülen B.K., M.E., Ü.Ö., C.K. isimli 4 şüpheli kısa sürede yakaladı. Yapılan aramalarda 1 adet silah ele geçirildi. Sosyal medya da yayınlanan görüntülerde ise çete üyelerinin minibüs içerisinde bir kişi defalarca yumrukladıkları görülüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERSilahla yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme gibi suçlardan gözaltına alınarak emniyete getirilen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:------------------------Darp anı cep telefonu görüntüsüZanlıların karakoldan çıkışı Olay yerinden görüntülerKovanlardan görüntülerPolis ekiplerinden görüntülerZarar gören araç ve iş yerinden görüntüGörgü tanıkları ile röportaj