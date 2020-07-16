Esenyurt'ta haraç çetesi çökertildi. - Son Dakika

Esenyurt'ta haraç çetesi çökertildi.

Esenyurt'ta haraç çetesi çökertildi.

Esenyurt'ta haraç çetesi çökertildi...Adamı önce dövdüler, sonra dayak videosunu sosyal medyada paylaştılar

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Sokakta araç kurşunlamasını araştıran polis, haraç çetesini çökertti

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir araca sokak ortasında kurşun yağdırılması olayını araştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, haraç çetesini çökertti. Olayda kullanılan silahla yakalanan şüphelilerin daha öncede başka bir adamı dövüp sosyal medyaya görüntü attıkları ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen bir araca art arda mermi sıkan şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Sıkılan mermiler yol kenarındaki bazı iş yerleri ve araçlara da denk gelmişti. Çevredeki vatandaşlar yaşananları anlatarak, "Camlardan sekti geldi iş yerimize değdi" dedi. Olayla ilgili bir başka esnaf ise yaşananları anlatarak, "Aracın içinde 2 kişi vardı bir kişi yaralandı. Dışarda 2 - 3 kişi vardı silahla saldırdılar" diye konuştu.

Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektfileri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada çete oldukları öne sürülen B.K., M.E., Ü.Ö., C.K. isimli 4 şüpheli 1 adet silahla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Dövüp sosyal medyaya yüklenmiş

Şüphelilerin daha öncede bir adamı dövdükten sonra görüntülerini sosyal medyaya yükledikleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir adamın araç içinde diğer adamı yumruklayarak dövdüğü görüldü.

Adliyeye sevk edildi

Konuyla ilgili 4 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından şüphelilerin genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahla yaralama ile ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta haraç çetesi çökertildi. - Son Dakika
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