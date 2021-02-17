Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon - Son Dakika

Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon

17.02.2021 09:40
Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon, System.String[]

Esenyurt'ta esnafı haraca bağlamak isteyen çete, polis tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Esenyurt'ta esnafı haraca bağlamak isteyen çete, polis tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin bir iş yerinde esnafı tokatladığı ve kurşun yağdırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta bir süredir esnafı haraca bağlamak için iş yerlerine gelip zor kullanarak vatandaşı canından bezdiren çete üyelerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, gece saatlerinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili iş yeri sahipleri ile tek tek görüştü. Esnaf ile yapılan görüşmelerde sürekli iş yerlerine gelen 4 kişinin para istedikleri ve "Bizi polis bile alamaz, gidip şikayetçi olsanız ne yazar?" şeklinde sözler sarf ettikleri öğrenildi. Esnafın şikayeti üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 tetikçi ve olayları azmettiren 2 kişi olduğu tespit edildi. Yaklaşık 24 saatlik aralıksız çalışmanın ardından zanlılar, şafak vakti düzenlenen operasyonda silahlarıyla birlikte bir rezidans dairesinde yakalandı. Şüphelilerin benzer suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 şüphelinin işlediği suçların bazıları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde iş yerinin kurşunlaması ve şüphelinin sinirlenerek esnafa tokat atması da yer aldı. Esnafı canından bezdirip tokatlayan şahısların Asayiş Büro Amirliği'nden çıkarken çaresiz halleri ise gözlerden kaçmadı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon
Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon
Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon
Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon
Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon - Son Dakika


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