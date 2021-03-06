Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor - Son Dakika

Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
06.03.2021 09:51
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda taşkın sonucu sele neden olan Haramidere kanalına, bu kez fabrikalardan akan pis sular dikkat çekti.
Haramidere kanalına karışan fabrika atığı su çevreyi kirletiyor
İSTANBUL - Esenyurt'ta geçtiğimiz aylarda taşkın sonucu sele neden olan Haramidere kanalına, bu kez fabrikalardan akan pis sular dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle Haramidere kanalından taşan su taşkına neden olmuş çok sayıda ev ve araç taşkın sonucu kullanılamaz hale gelmişti. Yaşanan olay sonrası söz konusu Haramidere kanalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah edileceği söylenilmişti. Dün ise aynı dereye karışan atık suların mavi renkte akması ve çevreye yaydığı kötü koku korkuttu. Dereye akan koyu mavi renkteki sular hem drone ile görüntülendi.
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