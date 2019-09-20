Esenyurt'ta hareketli anlar (1)
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ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:39 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Esenyurt
Akçaburgaz Mahallesi'nde bir fabrikaya 4 kişinin baskın yaptığı yönünde ihbar alan polis harekete geçti. Polis
, fabrika önünde yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Fabrikada bir kişinin yaralandığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Detaylar
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