Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta hareketli anlar (1)
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Esenyurt'ta hareketli anlar (1)

1 saat önce

ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

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ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir fabrikaya 4 kişinin baskın yaptığı yönünde ihbar alan polis harekete geçti. Polis, fabrika önünde yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Fabrikada bir kişinin yaralandığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Detaylar


Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:39 Kaynak: DHA
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